Le richieste di Extinction Rebellion al caporedattore del TGR

Attivisti di Extinction Rebellion Milano hanno imbrattato il palazzo della Rai di via Villasanta, per tentare di consegnare una lettera di richieste al caporedattore del TGR, Fabrizio Binacchi. Gli attivisti si sono incollati all’ingresso principale della sede Rai di Milano e, salendo sul tettuccio dell’edificio, hanno affisso uno striscione che cita “DiRai la verità”, mentre altre persone hanno bloccato la strada. Alcuni barattoli di vernice verde sono infine stati gettati sulla scalinata e su vetri e parete frontali dell’edificio. L’azione si è conclusa con l’arrivo di polizia e Vigili del fuoco, che hanno portato via le cittadine e i cittadini che hanno preso parte all’azione. Tra le richieste del gruppo, quella di trasmettere un bollettino quotidiano della qualità dell’aria nella regione.

