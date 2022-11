Nuova protesta di 'Ultima Generazione', questa volta alla Fabbrica del Vapore

Le opere d’arte di nuovo nel mirino degli attivisti per il clima. Gli ecologisti di ‘Ultima Generazione’ hanno gettato 8 kg di farina sulla Bmw M1 dipinta da Andy Warhol, in esposizione alla mostra ‘Andy Warhol: La Pubblicità Della Forma’ alla Fabbrica del Vapore di Milano. Gli attivisti si sono incollati poi ai finestrini della vettura, prima di essere trascinati via dagli addetti della struttura. Una donna del gruppo ha invocato la necessità di “un consumo sostenibile”.

Si tratta dell’ennesima azione degli attivisti del clima contro opere d’arte, l’ultima ad essere colpita in Italia è stata il quadro di Van Gogh, Il seminatore, esposto a Palazzo Bonaparte a Roma.

