Sempre più spesso gli ambientalisti prendono di mira i quadri per chiedere ai governi azioni concrete contro la crisi climatica

Attacchi alle opere d’arte e blocchi nelle autostrade in Italia e nel mondo. Gli ambientalisti stanno utilizzando ogni strumento per attirare l’attenzione di opinione pubblica e governi e sempre più spesso agiscono in gallerie e musei. La protesta, però, rischia di rovinare dipinti di inestimabile valore. L’ultimo caso è quello della passata di piselli lanciata contro ‘Il seminatore’, opera di Van Gogh del 1888 esposta a Palazzo Bonaparte a Roma. A compiere il gesto sono stati alcuni attivisti di Ultima Generazione, che non sono nuovi ad azioni eclatanti come i frequenti blocchi stradali sul Grande raccordo anulare a Roma.

Colpita ‘La ragazza con l’orecchino di perla’

Il 27 ottobre scorso gli ambientalisti hanno preso di mira un altro famoso dipinto, ‘La ragazza con l’orecchino di perla’ di Johannes Vermeer, esposto al Mauritshuis Museum all’Aja. Un ragazzo si è incollato al quadro mentre un altro lo ha sporcato con della passata di pomodoro, prima che entrambi venissero fermati dalla sicurezza.

BREEK – Meisje met de parel van Johannes Vermeer besmeurd in #Mauritshuis. pic.twitter.com/XzAZTOoBv9 — Steven Bakker (@Kolpen) October 27, 2022

La salsa di pomodoro su ‘I Girasoli’ di Van Gogh

Un altro caso si è verificato il 14 ottobre. Due attiviste ecologiste di ‘just stop oil’ hanno rovesciato una latta contenente salsa di pomodoro contro il noto quadro ‘I Girasoli’ di Vincent Van Gogh alla National Gallery di Londra. Dopo aver compiuto il fatto la 21enne Phoebe Plummer, una delle attiviste, ha gridato “Cosa vi interessa di più? L’arte o la vita? Siete più interessati a proteggere un dipinto o il pianeta?”. La polizia metropolitana di Londra è intervenuta e ha fatto sapere di aver arrestato le due attiviste per “danni aggravati”. Per fortuna l’opera di Van Gogh è protetta da un vetro.

Puré di patate contro Les Meules di Monet

Altrettanto eclatante il caso in Germania dove due attivisti di del gruppo ambientalista tedesco Letzte Generation (Last Generation) sono entrati nel Museo Barberini di Potsdam e hanno lanciato del purè di patate contro il dipinto Les Meules di Monet. Il gruppo ha poi postato il video su Twitter, sostenendo che l’azione è per attirare l’attenzione sulla catastrofe climatica.

Incollati allo scheletro di dinosauro

Sempre in Germania la situazione sembra essere sempre più delicata. In vista della Cop 27, che si terrà in Egitto dal 6 al 18 novembre, molti attivisti stanno aumentando i blocchi per le strade del Paese. Il 30 ottobre scorso, invece, due ragazzi ecologisti si sono incollati a un palo sostenendo lo scheletro di un dinosauro esposto al al Museo di Storia Naturale di Berlino.

