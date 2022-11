Gli attivisti di Ultima generazione hanno incollato le loro mani alla sede: la sicurezza ha cercato di 'scollarle' provocando loro delle escoriazioni

Quattro attivisti di Ultima Generazione hanno imbrattato la facciata della sede centrale della Cdp, Cassa Depositi e Prestiti, in via Goito, a Roma. Arrivati di fronte all’edificio, due di loro hanno azionato un getto di vernice arancione con degli estintori sul lato sinistro rispetto all’ingresso. Terminato l’imbrattamento, tutti e quattro hanno incollato una mano al fabbricato. E’ intervenuta la sicurezza, che ha povato a ‘scollare’ in modo grossolano le mani dei manifestanti, provocando loro delle escoriazioni, secondo quanto riportano gli attivisti.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata