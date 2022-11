'No giustizia climatica senza diritti umani', lo slogan su cartelloni e mascherine

Alcune decine di attivisti hanno tenuto una protesta silenziosa giovedì, all’inizio della conferenza sul clima delle Nazioni Unite (Cop27) per sottolineare le violazioni dei diritti umani a livello globale, in particolare in Egitto, il Paese ospitante. La maggior parte di loro indossava magliette bianche e aveva le mani legate o un pezzo di stoffa legato intorno alla bocca per sottolineare la situazione degli attivisti incarcerati e messi a tacere nel Paese. ‘No giustizia climatica senza diritti umani’, lo slogan su cartelloni e mascherine.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata