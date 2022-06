Allarme Coldiretti: "Oltre 1 miliardo di danni per l'agricoltura"

Temperature sopra la media e piogge troppo scarse per il periodo: un mix letale per il fiume Po che sta causando uno stato di siccità mai visto negli ultimi 70 anni. Con effetti a catena devastanti per l’agricoltura del bacino padano, e danni stimati per oltre un miliardo, seconda quanto riferito da Coldiretti. Seri rischi anche per il settore idroelettrico e per i cittadini che vivono lungo le rive del corso d’acqua. La situazione è stata definita ‘drammatica’ dall’Osservatorio sulla crisi idrica del Po.

