Dall'affondamento al trasferimento del relitto al porto di Genova: tutte le immagini della tragedia costata la vita a 32 persone

Era il 13 gennaio 2012 quando, poco prima delle 22, la nave da crociera Costa Concordia, partita dal porto di Civitavecchia, colpì alcuni scogli a pochi metri dall‘isola del Giglio, in provincia di Grosseto. In breve tempo l’imbarcazione, che riportò una grossa falla nello scafo, si inclinò su un lato adagiandosi sui bassi fondali. Sono passati 10 anni da quel gravissimo incidente che provocò 32 morti tra passeggeri e membri dell’equipaggio e che portò alla condanna del comandante Francesco Schettino a 16 anni di reclusione per omicidio colposo, naufragio e abbandono di nave; condanna divenuta definitiva nel maggio del 2017 e che Schettino sta scontando nel carcere romano di Rebibbia.

Ecco tutte le immagini della tragedia: dai primi soccorsi, alla ricerca dei dispersi, fino alle operazioni di raddrizzamento della nave e al trasferimento del relitto al porto di Genova, concluso due anni e mezzo dopo l’incidente, nel luglio 2014.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata