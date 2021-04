Novelli: “Tutela del territorio, ambientale e degli habitat all’interno dei parchi"

Il Piano Energetico Regionale (PER-Lazio) prevede novità nella pianificazione e l’uso di energia, basato sulla decarbonizzazione e nuove forme come l’idrogeno, ma non solo. Valerio Novelli, Presidente della VIII Commissione Regionale “Agricoltura e Ambiente” parla anche di “Tutela del territorio, tutela ambientale, tutela degli habitat (sia di flora che di fauna) che si trovano all’interno dei parchi dove ad esempio non si può fare attività venatoria. E quindi sviluppo per le aziende agricole che si trovano all’interno, fruizione per i cittadini”.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata