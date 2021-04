Flashmob a Montecitorio per la proposta di legge di iniziativa popolare

(LaPresse) Flashmob a Montecitorio per una proposta di legge sul coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali. “Tutti parlano di transizione ecologica ma cosa bisogna fare?” spiega Marco Cappato “In Italia è come se ci fossimo arresi all’idea che discutono i tecnici, i ministri, il parlamento ma i cittadini? In altri Paesi si sono promosse assemblee di cittadini estratti a sorte obbligati a una formazione su temi complessi come il cambiamento climatico e sono riusciti a fare proposte positive e importanti preché non ricattati dall’assillo del consenso”. Si tratta di una legge di iniziativa popolare: “Ci sono le Sardine, Volt, Democrazia Radicale, l’Associazione Luca Coscioni, Extinction Rebellion e tanti altri” spiega ancora Cappato.

