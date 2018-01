Verona cala poker al Franchi, Fiorentina travolta 4-1

Illusoria la prima palla gol dei locali quando Fares legge malissimo la palla lanciata profonda su Chiesa e buca l'intervento, prova ad intervenire Simeone ma il tentativo dell'argentino viene murato.

Poi il black-out che si tramuta in dominio dell'Hellas. Al 12' il vantaggio, il gol lo segna Vukovic. Il difensore serbo, al debutto, svetta più alto di Pezzella sfruttando un angolo di Romulo. La reazione della Fiorentina è affidata a un tentativo di Chiesa ma al 20' la squadra di Pioli si ritrova il secondo gol sul groppone. Azione molto veloce di Matos in contropiede sulla destra. Non chiude bene la difesa toscana, con il rimpallo del tocco del brasiliano che va a finire sul secondo palo. Laurini non ci arriva, permettendo a Kean il più facile dei tap-in da due passi.

E la Fiorentina? Sbandata, impaurita e con poche e confuse idee. La rabbia c'è, la lucidità no e si segnala solo un tiro di Simeone che si accentra ed esplode il mancino, una volta ricevuta la sponda di Benassi. Conclusione potente e indirizzata verso l'incrocio ma che si alza troppo e finisce alta sopra la traversa. Lo sliding doors definitivo a inizio ripresa: Pioli manda in campo Saponara e Dias al posto di Thereau e Benassi, pronti via e la Fiorentina colpisce un palo clamoroso con Chiesa che conclude dopo una splendida azione personale. Sul ribaltamento di fronte però clamoroso contropiede per il Verona. Petkovic avanza sulla sinistra e trova tutto solo Kean in area. La punta impatta sporco e batte Sportiello.

Non finisce qua perchè la Fiorentina si rifà sotto e sembra rientrare in partita grazie a un gol del neo-entrato Gil Dias: spunto di Saponara sulla destra, con Vukovic che ribatte troppo corto il cross. Arriva in corsa Dias che calcia bene al volo e trafigge Nicolas. A spegnere ogni entusiasmo arriva il poker del Verona firmato Ferrari. Gran merito di Romulo che scappa in contropiede e crossa al centro, pallone respinto malissimo da Laurini che resta lì. Arriva Ferrari per la battuta in rete e per la Fiorentina è notte fonda. Saponara e Badelj provano a dare la carica, arrivano diverse occasioni ma il morale è sotto le scarpette e la mira non c'è più. Finisce 1-4 tra i fischi di delusione del Franchi e Pecchia salva una panchina traballante.