Roma, 19 giu. (LaPresse) – Il questore di Roma, Roberto Massucci, ha disposto l’apertura di una inchiesta interna sulle presunte omissioni legate alle quattro segnalazioni arrivate al numero unico di emergenza 112 relative a Francis Kaufmann, trovato una volta visibilmente ubriaco con una bottiglia in mano e nell’altra in braccio la piccola, poi trovata morta a Villa Pamphili a Roma lo scorso 7 giugno e per il cui omicidio è accuso il 46enne californiano. La polizia era inoltre intervenuta in altre tre occasioni; in particolare in una il cittadino americano aveva una ferita ancora sanguinante alla testa e la donna, anche lei trovata morta con la bimba a Villa Pamphili, lo stava medicando. Nei prossimi giorni verranno acquisite le telefonate al 112, le conversazioni radio tra le autoradio, le Volanti e la Sala Operativa intercorse durante gli interventi, e le schede degli interventi.

