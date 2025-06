Il club e il marchio sono insieme dal 2015

La Juventus fresca d’esordio al Mondiale per Club e dopo lo storico incontro con il presidente americano Trump ha rinnovato la partnership con Adidas fino al 30 giugno 2037: è dunque ufficiale la prosecuzione della collaborazione, iniziata nella stagione 2015-2016, per ulteriori dieci anni dopo la scadenza del precedente accordo.

Juventus-Adidas, la nota del club

“Un rinnovo che nasce da una forte sinergia tra le due aziende e che si prefigge di raggiungere importanti obiettivi nel futuro, con un impegno costante verso l’innovazione e la ricerca dell’eccellenza. Un passo strategico per entrambe le realtà, che consentirà di porre le basi per continuare a progettare insieme collaborazioni inedite e a esplorare nuovi orizzonti – si legge in una nota del club bianconero – Un’estensione che rafforza ulteriormente il legame decennale tra le due società, a dimostrazione dell’importante investimento che Juventus riserva alla valorizzazione di partnership di lunga durata, basate su progettualità comuni e sulla volontà di crescere insieme verso obiettivi sfidanti”.

Entrando nel dettaglio dell’accordo “l’attuale contratto di partnership tecnica – valido fino al 30 giugno 2027 – non subisce modifiche; il nuovo accordo durerà dieci anni, a partire dalla stagione sportiva 2027/2028 e fino alla stagione sportiva 2036/2037 (inclusa) – fa sapere la Juve – Durante tale periodo, Adidas continuerà ad essere il partner tecnico di tutte le squadre Juventus, a fronte di un corrispettivo fisso complessivo, per la durata dell’accordo, di 408 milioni di euro. Tale importo non include le royalties addizionali al superamento di determinati volumi di vendita né eventuali componenti variabili legate ai risultati sportivi; tenendo conto di tali elementi, e nel presupposto di performance sportive in linea con il Piano Strategico 2024/2025-2026/2027, il corrispettivo annuo complessivo del nuovo contratto è stimato essere nel range di quello del contratto attualmente in vigore”.

Juventus, Scanavino: “Rinnovo che ci riempie di orgoglio”

“Questo rinnovo ci riempie di orgoglio e testimonia la sinergia tra queste due grandi aziende – commenta Maurizio Scanavino, Chief Executive Officer di Juventus – Insieme, non solo abbiamo calcato i campi di calcio di tutto il mondo, ma abbiamo anche intrapreso collaborazioni innovative che hanno esteso i nostri confini al mondo della moda, della musica e del design. Insieme continueremo a sviluppare prodotti, costruire esperienze uniche, progetti ambiziosi e contaminazioni che parlano il linguaggio delle nuove generazioni, con l’obiettivo di avvicinare ancora di più i tifosi al Club, rendendolo parte integrante della loro quotidianità, delle loro passioni, della loro identità”.

Il General Manager di Adidas: “Vissuto insieme momenti incredibili”

Siamo lieti di estendere la nostra partnership con il Club più titolato del calcio italiano per altri 10 anni – ha commentato Sam Handy, General Manager di Adidas Football – Da quando Juventus si è unita ad adidas nel 2015, abbiamo vissuto insieme momenti incredibili, che hanno visto la Società dominare sul campo e collezionare, grazie alle prime squadre femminile e maschile, ben 28 trofei. Non vediamo l’ora di continuare a fornire alle giocatrici e ai giocatori tecnologie all’avanguardia per l’abbigliamento sportivo e ai tifosi maglie iconiche e abbigliamento lifestyle fino al 2037″.

Juventus e adidas: insieme fino al 2037 ⚪⚫ — JuventusFC (@juventusfc) June 19, 2025

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata