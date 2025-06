Doppiette per Kolo Muani e Conceicao

Al Mondiale per Club 2025, che si sta svolgendo negli Stati Uniti, tutto facile per la Juventus nel suo esordio. I bianconeri hanno superato per 5-0 gli emiratini dell’al-Ain. Per la squadra di Tudor doppiette di Kolo Muani e Conceicao, oltre al sigillo di Yildiz. Juve in vetta al gruppo G insieme al Manchester City, che ieri ha superato 2-0 il Wydad Casablanca.

Tre reti in 20 minuti

La Juventus ha segnato tre gol al portiere dell’al-Ain, l’ex romanista Rui Patrício, nell’arco di 20 minuti nel primo tempo. La squadra ha effettuato 10 tiri nel primo tempo, otto dei quali all’interno dell’area di rigore.

L’al-Ain, squadra degli Emirati Arabi Uniti, affronterà ora una sfida dura contro gli attuali campioni della Coppa del Mondo per club e favoriti del Gruppo G, il Manchester City, domenica ad Atlanta. La Juventus attualmente è prima nel girone per differenza reti e si recherà a Filadelfia per giocare contro il Wydad.

La partita, la Juve parte fortissimo

Cinque gol, quattro solo nel primo tempo. Spettacolo, aggressività fin dai primi minuti. La Juventus in versione americana parte col turbo al Mondiale per Club Fifa, schiantando per 5-0 gli emiratini dell’Al Ain FC all’Audi Field di Washington. Con il nazionale statunitense Weston McKennie in campo con la fascia da capitano, i bianconeri hanno chiuso la partita nel primo tempo segnando quattro gol, due dei quali di Randal Kolo Muani, doppietta anche per Francisco Conceiçao. Un pokerissimo che lancia i bianconeri di Igor Tudor in testa al Gruppo G assieme al Manchester City che il giorno prima aveva battuto per 2-0 il Wydad AC.

Kolo Muani protagonista

A sbloccare il match ci ha pensato Kolo Muani all’11’, salendo alto in area e insaccando di testa con potenza alle spalle dell’ex portiere di Roma e Atalanta, Rui Patricio. Il nazionale francese ha chiuso il dominio della Juventus nel primo tempo di recupero, sfruttando la sua velocità e potenza per liberarsi del suo marcatore e superare ancora il portoghese per il 4-0 all’intervallo. Altrettanto impressionante Conceiçao, che ha fatto dei difensori dell’Al Ain dei birilli in entrambi i suoi tentativi, prima con un tiro di controbalzo per il 2-0 al 21′ e poi con un sinistro al 58′ per il 5-0 finale.

Il 22 giugno la Juve affronterà il Wydad al Lincoln Financial Field di Philadelphia nel secondo match del torneo, gara che i bianconeri sono chiamati a vincere per giocarsi il primo posto nel girone contro il City di Guardiola.

Tudor: “Risultato importante, questa squadra ha qualità”

“Abbiamo iniziato davvero bene – ha spiegato il tecnico juventino Igor Tudor – Nel secondo tempo continuavo a dire di rallentare un po’ perché fa caldo, di provare magari a gestire un po’ di più. Lì avremmo potuto fare meglio, ma sì, è un risultato importante perché questa squadra ha molta qualità. Ha giocatori interessanti”. Dall’altra parte Vladimir Ivic, allenatore dell’Al Ain, non può far altro che ammettere il netto dominio della Signora: “Hanno dimostrato di essere due o tre volte superiori a noi, venendo da un campionato molto forte, quindi devo fare i miei complimenti alla Juventus. Abbiamo subito qualche gol per errori nostri, ma stasera hanno dimostrato la loro qualità. Quindi ancora complimenti”.

Juve da Trump alla Casa Bianca

In concomitanza con il match a Washington, la Juventus è stata anche accolta alla Casa Bianca dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Durante la conversazione, il tycoon si è lasciato andare a una battuta sul calcio femminile: “Voi fareste giocare le donne nel vostro team?”, la battuta di Trump che ha causato imbarazzo tra i rappresentanti della delegazione bianconera nello studio ovale. “Difficile, ma noi abbiamo una squadra femminile molto forte”, la replica del neo dg bianconero Damien Comolli.

