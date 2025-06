Il presidente della Figc presenta il nuovo Ct: "Entusiasmo straripante"

Per la Nazionale, oggi, 19 giugno 2025, la presentazione del nuovo Ct Gennaro Gattuso. L’ex centrocampista del Milan e della Nazionale durante la conferenza stampa a Roma ha sottolineato: “So che il compito non è facile ma di facile nella vita non c’è nulla. C’è tanto da lavorare ma c’è consapevolezza di fare un grandissimo lavoro”. “Sento dire che non abbiamo calciatori ma i calciatori ci sono e vanno messi nelle condizioni di fare il massimo”, ha aggiunto. “L’obiettivo è riportare l’Italia ai mondiali, per noi, per il nostro calcio e per la nazionale è fondamentale”.

Gennaro Gattuso detta subito la linea della sua nuova gestione da ct azzurro: “Cosa penso dei ‘no’ alla Nazionale? Chi viene in Nazionale – spiega il ct – anche se ha un problemino deve cercare di restare a Coverciano. Abbiamo tutto per gestire i giocatori lì. Se vogliamo essere credibili e non creare delle scuse o un precedente, chi è convocato in Nazionale sta a Coverciano come ai miei tempi. Poi se non riusciamo a guarire il giocatore, allora torna al club di appartenenza”.

“Spero di far cambiare idea a La Russa”

“La Russa? Spero di fargli cambiare idea e di raggiungere l’obiettivo che abbiamo tutti in testa“. Così il nuovo Ct azzurro Gennaro Gattuso rispondendo alla domanda sulle esternazioni del presidente del Senato che sull’ingaggio del successore di Luciano Spalletti aveva detto: “I simboli del nostro calcio sono altri”.

Gravina: “Gattuso ha le qualità e la determinazione”

“Gennaro Gattuso ha le qualità, la determinazione ma soprattutto il desiderio di realizzare qualcosa di grande per l’azzurro e il nostro Paese”. Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, presentando Gattuso come nuovo Ct della nazionale. “Ha risposto senza esitazione alla chiamata in azzurro come faceva da calciatore – ha proseguito – sono rimasto colpito dal grande spirito di sacrificio, dalla professionalità e in modo particolare dal suo anteporre il noi all’io. Ha lanciato messaggi molto chiari con un entusiasmo straripante. Mi ha detto subito che nessuno vince da solo”.

“Esonero Spalletti doloroso, è grande persona”

“Quando risolvi un rapporto con una persona come Luciano Spalletti è lacerante. Con lui ho avuto un rapporto splendido, è una persona meravigliosa e straordinaria”, ha detto poi Gravina. Dopo l’esonero di Spalletti, ha proseguito, “c’era l’esigenza di dare una risposta in tempi brevi e insieme a Gattuso c’è stato modo di confrontarsi e di trovare una sintonia perfetta nel tracciare un percorso”.

“Ranieri? No rifiuti, no condizioni per andare avanti”

“Su Claudio Ranieri c’è stata un’idea, c’è stato un incontro e il massimo rispetto. Prima di sentirlo avevamo già avviato un percorso su un progetto alternativo e non ci siamo fatti trovare impreparati”, ha aggiunto Gabriele Gravina durante la conferenza stampa di presentazione di Gennaro Gattuso, rispondendo a una domanda sulla trattativa con Ranieri come successore di Lucano Spalletti. “Con Dan Friedkin c’è un ottimo rapporto e c’è stato il massimo rispetto. Non c’erano le condizioni per andare oltre per una scelta reciproca – ha aggiunto – parlare di rifiuto significa andare un po’ oltre le dinamiche di una scelta“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata