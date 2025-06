Milano, 19 giu. (LaPresse) – “Signor Grossi, lei ha tradito il regime di non proliferazione, ha reso l’Aiea complice di questa ingiusta guerra di aggressione, ha trasformato l’Aiea in uno strumento di convenienza per i paesi non membri del Trattato di non proliferazione (TNP) per privare i membri del TNP dei loro diritti fondamentali ai sensi dell’articolo 4. Ha la coscienza pulita?!”. È quanto scrive in un post sul social X il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei, accusando il capo dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica, Rafael Grossi. Grossi, in un’intervista ad Al Jazeera, aveva affermato: “Non abbiamo trovato in Iran elementi che indichino l’esistenza di un piano attivo e sistematico per la costruzione di un’arma nucleare”. “È troppo tardi, signor Grossi”, ha commentato Baqaei, “lei ha oscurato questa verità nel suo rapporto assolutamente di parte, che è stato strumentalizzato per elaborare una risoluzione con accuse infondate di ‘inadempienza’. La stessa risoluzione è stata poi utilizzata, come pretesto finale, da un regime guerrafondaio e genocida per scatenare una guerra di aggressione contro l’Iran e lanciare un attacco illegale contro i nostri impianti nucleari pacifici”.

