Milano, 19 giu. (LaPresse) – “Stiamo lavorando per favorire l’uscita da Teheran e da Israele dei nostro connazionali che intendono lasciare questi Paesi”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a a margine della riunione ministeriale per il 70esimo anniversario della Conferenza di Messina-Taormina. “Stiamo organizzando dei voli charter, i primi partiranno dall’Egitto per lasciare Israele”, ha aggiunto, “vedremo se si potrà far partire anche qualche aereo da Amman, dalla Giordania”. “I voli sono a pagamento perché non si tratta di evacuazione ma di un aiuto e di coordinamento per lasciare l’Iran e Israele”, ha precisato Tajani.

