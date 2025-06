Milano, 19 giu. (LaPresse) – Il presidente israeliano Isaac Herzog ha descritto come il centro medico Soroka di Be’er Sheva, colpito questa mattina da un attacco missilistico balistico dell’Iran, come un esempio di coesistenza per israeliani e palestinesi. “L’ospedale Soroka, situato a Be’er Sheva, è uno dei migliori in Israele: serve l’intera regione del Negev, prendendosi cura di israeliani di tutte le fedi e dei nostri vicini palestinesi, che vengono appositamente per essere curati. Il suo personale devoto – ebrei e arabi – lavora fianco a fianco in straordinaria armonia, unito dalla missione di guarire”, ha scritto Herzog in un post sul social X. “In momenti come questi momenti, ci viene ricordato cosa è veramente in gioco e quali sono i valori che stiamo difendendo”, continua il post, “i valori dell’umanità, i valori della civiltà, che sono sotto attacco da parte di un regime jihadista che cerca di distruggerci”.

