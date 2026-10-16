Usa, sparatoria in una scuola elementare in Oregon: morti 3 bambini e un’insegnante. Ucciso il killer 16enne

Un ragazzo di 16 anni ha fatto irruzione in una scuola elementare di Bend, nell’Oregon, negli Stati Uniti, ha forzato a colpi di arma da fuoco le porte chiuse e ha ucciso tre bambini di 5, 8 e 11 anni e un’insegnante. L’aggressore è stato poi colpito da una persona presente sul posto che lo aveva seguito all’interno dell’edificio, hanno riferito le autorità. Il sospettato è stato rinvenuto senza vita all’interno della scuola pochi minuti dopo la prima segnalazione della sparatoria, ha dichiarato il capo della polizia di Bend, Mike Krantz. Un altro bambino di 7 anni e un insegnante di 54 anni sono rimasti feriti e sono stati trasportati in ospedale in condizioni critiche, ha aggiunto Krantz.

Il killer ucciso da un uomo che lo ha seguito nella scuola

La prima chiamata al numero di emergenza 911 è arrivata poco prima delle 13 ora locale da una persona a bordo di un veicolo nei pressi della Silver Rail Elementary, la quale ha riferito di essere stata presa di mira da qualcuno armato di un’arma lunga, ha spiegato Krantz ai giornalisti. Altre chiamate al 911 sono giunte dall’interno della scuola e gli agenti sono arrivati sul posto nel giro di pochi minuti, ha riferito la portavoce della polizia, Sheila Miller. L’aggressore, identificato dalla polizia come un residente di Bend, è stato colpito ed è caduto a terra all’interno della scuola poco dopo l’arrivo degli agenti, ha precisato Miller. La polizia ha dichiarato di non sapere se l’autore della sparatoria conoscesse qualcuno all’interno dell’istituto o se vi avesse mai studiato