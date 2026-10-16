Ue, Fitto: "Proposta bilancio punta a semplificare e modernizzare coesione"

Sul bilancio europeo “c’è una discussione in corso, ci sono posizioni diverse, la Commissione europea ha presentato un bilancio molto ambizioso. Ci auguriamo che questa ambizione possa restare, ma comunque adesso è compito del Consiglio e del Parlamento negoziare queste soluzioni, quindi vedremo quali saranno i risultati”. Lo ha detto Raffaele Fitto, vicepresidente esecutivo della Commissione europea e commissario europeo per la politica regionale e di coesione, a margine della presentazione della ricerca AI.DEA a Castel San Pietro Terme (Bologna).

“La nostra proposta di bilancio si inserisce nel pieno di una modernizzazione della politica di coesione. Lo scorso anno abbiamo presentato una revisione dell’attuale bilancio, dando agli Stati membri e alle regioni la possibilità di riutilizzare le proprie risorse su cinque nuove priorità, la casa, l’acqua, l’energia, la competitività e la difesa, ma abbiamo anche la possibilità di ragionare sul futuro bilancio, è vero come è vero che la proposta di bilancio che abbiamo presentato e va nella direzione di una forte semplificazione”, ha spiegato Fitto. “Oggi abbiamo più di 500 programmi di intervento nell’attuale bilancio e nella proposta futura avremo 27 piani nazionali e regionali, già questo mi sembra un importante sforzo. Abbiamo anche molto rafforzato in questa proposta ambiziosa, come dicevo prima, del futuro bilancio, anche l’elemento della flessibilità: consentire cioè di poter riorientare le risorse in funzione dell’evoluzione dello scenario che cambia a livello globale e non avere un bilancio rigido”, ha aggiunto.