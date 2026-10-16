Bologna, al corteo degli studenti cori e striscioni pro-Pal e contro il governo

(LaPresse) Cori e striscioni pro-Palestina, contro il governo e contro la polizia; in testa al corteo la scritta “Soldi alla scuola non alla guerra, Valditara vogliamo risposte. Contro scuola-caserma, guerra, fascisti e carovita”. Sono i temi che hanno mosso i manifestanti a partecipare questa mattina alla protesta degli studenti a Bologna. Al corteo, partito e tornato in piazza Verdi percorrendo anche Via Ernerio e via Mascarella, si sono uniti diversi gruppi. Quello degli universitari, formato da circa 1000 partecipanti e non scortato, ha deviato dal percorso per poi recarsi davanti alla stazione, dove ci sono stati momenti di tensione per il lancio di sassi, bottiglie e uova contro le forze dell’ordine, subito contenuti. Il gruppo delle scuole superiori era invece scortato ed era formato dallo stesso numero di partecipanti. Presenti al corteo anche soggetti incappucciati che hanno tentato di creare disordini, ma che sono stati in parte fermati dagli stessi studenti, in parte dalle forze dell’ordine davanti alla stazione. Il corteo, durante il quale è stato dato alle fiamme un carro armato di cartone, si è poi sciolto intorno a mezzogiorno.