Ucraina, Zelensky: "Ambizioni di Putin vanno oltre il Donbass, Russia mette alla prova la Nato"

(LaPresse) – Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito che le ambizioni del presidente russo Vladimir Putin si estendono oltre l’Ucraina orientale, accusando Mosca di mettere alla prova i paesi della Nato con incursioni di droni. Parlando a Bruxelles, dopo aver partecipato a un vertice con i leader europei, Zelensky ha affermato che la Russia non ha mostrato alcuna volontà di fermare l’invasione o di congelare il conflitto. Ha anche dichiarato che la riluttanza dei paesi europei ad intensificare le ostilità potrebbe esporli ad attacchi di portata ben maggiore. “Farete sentire la vostra voce quando ci saranno missili balistici, missili da crociera e migliaia di droni”, ha detto Zelensky. Il presidente ucraino ha anche respinto le critiche di Trump, secondo cui sarebbe difficile negoziare con lui. “È molto più semplice trattare con Putin, ovviamente”, ha concluso sarcasticamente Zelensky.