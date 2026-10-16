Pif presenta il nuovo film “Il ministero dell’Amore”: “Abbiamo i governi che ci meritiamo, colpa di chi li vota”

“I governi italiani? Bisogna cominciare a pensare quanto è colpa dei partiti e quanto è nostra, perché qualcuno li vota, anche se non penso che tutti i politici siano incapaci o furbi. Quindi, facendo un parallelo tra i film e la realtà, di chi è la colpa? Del premier, dell’opposizione o di chi li ha votati? Questa è la domanda che gli italiani dovrebbero porsi, perché abbiamo il governo e le opposizioni che ci meritiamo”. Così Pierfrancesco Diliberto, in arte Pif, alla Festa del Cinema di Roma, dov’è stato presentato il ‘Il ministero dell’Amore’, in cui interpreta il protagonista, le cui azioni sono ispirate da un governo interiore con tanto di premier e ministri. Nel cast anche Alessandra Mastronardi e Corrado Guzzanti. “Nel film sono un giornalista di successo – racconta – che però resta un uomo medio nelle relazioni, nella difficoltà della vita sentimentale. In un mio governo personale sicuramente il partito che mi crea più problemi è quello de ‘il senso di colpa’, che va fortissimo, pur non essendo in maggioranza, tra l’altro. Avete presente quel 2% che rompe le scatole, i partitini? Sono quelli che fanno cadere i governo. Ecco, quello è il ministero che eviterei in un mio governo interiore, perché l’unica cosa che mi è rimasta della religione cattolica è il senso di colpa”.