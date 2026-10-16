Delitto di Garlasco, i legali di Sempio: "Dai nostri accertamenti non è sulla scena del crimine"

“Andrea Sempio per noi, ma devo dire anche per gli accertamenti tecnici e scientifici, non è su quella scena del crimine”. Lo ha detto all’uscita dal tribunale di Pavia l’avvocata Angela Taccia, che difende il 38enne con il collega Liborio Cataliotti, a proposito delle consulenze sull’impronta della scarpa attribuita all’assassino di Chiara Poggi. Tre delle cinque relazioni depositate oggi dalla difesa riguardano quella traccia. “Abbiamo impiegato tanto tempo, tanti consulenti, ciascuno con una competenza diversa”, ha spiegato Taccia. Secondo la legale si tratta di accertamenti nuovi, non di una ripetizione di quelli del 2007, e hanno coinvolto professionisti che vanno “dal progettista di scarpe all’ortopedico”. “Siamo contenti che accertamenti da parte di più esperti che neanche si conoscevano tra di loro abbiano fornito gli stessi esiti”, ha aggiunto. Per questo la difesa ritiene che un’eventuale perizia debba essere collegiale e si augura un accertamento in contraddittorio sul piede di Sempio. Per i consulenti della difesa, l’impronta corrisponde a una taglia intorno al 40. “Se Andrea Sempio ha un piede che non corrisponde ed è incompatibile con l’impronta dell’assassino, che è l’unica certezza in quella casa relativa al 13 agosto, va da sé che non è l’assassino di Chiara Poggi”, ha concluso Taccia.