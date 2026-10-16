Clima, Grillo (Vision): “Approccio pragmatico e giovani al centro della Venice Conference”

Trasformare la crisi climatica in un’opportunità e ripensare un sistema di governance globale chiamato a diventare più efficace e inclusivo: è la sfida della quinta Venice Conference on Global Governance of Climate Change & Sustainability. Il forum è promosso dal think tank Vision, con AXA come partner fondatore e la collaborazione delle principali università italiane e internazionali, e riunisce sull’isola di San Servolo istituzioni, imprese e ricercatori alla vigilia della COP 31. Il lavoro dei tre giorni, che quest’anno porta il titolo Beyond COP, confluirà nel Manifesto di Venezia, destinato alle istituzioni europee e ai negoziati internazionali sul clima.