Lombardia, Pd contesta Salvini al suo arrivo in Regione: "Pensa ai treni"

(LaPresse) – Bagarre a Palazzo Pirelli, sede del Consiglio Regionale della Lombardia, all’arrivo del vicepremier Matteo Salvini per la conferenza stampa ‘Stop moschee in Lombardia’: i consiglierei regionali del Partito Democratico hanno aspettato l’arrivo della delegazione del Carroccio, alzando cartelli con scritto ‘Salvini pensa ai treni’, e grida come ‘buffone, pensa alle opere lombarde’. I leghisti hanno strappato i fogli ai colleghi dem urlando ‘vergogna’, poco prima di iniziare la Conferenza stampa, che il consigliere leghista Alessandro Corbetta ha aperto dicendo che “la sinistra lombarda è capace solo di organizzare pagliacciate”.