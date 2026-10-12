Yemen, violenti scontri a fuoco tra Houthi e forze governative

(LaPresse) Filmati trasmessi da Al-Masirah TV, controllata dagli Houthi, mostrano, secondo quanto affermato dall’emittente, ribelli Houthi impegnati in combattimenti contro le forze governative yemenite sostenute dall’Arabia Saudita a Lahj, nello Yemen sud-occidentale. Il video e le informazioni sono stati forniti da Al-Masirah TV, ma l’Associated Press – che ha ripreso e pubblicato il video – non è stata in grado di verificare in modo indipendente il contenuto o le affermazioni presenti nel filmato. I combattimenti tra Arabia Saudita e Houthi sono iniziati nel 2015, quando il regno è intervenuto nella guerra civile yemenita a sostegno del governo riconosciuto a livello internazionale.