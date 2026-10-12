Premio Nobel per l'Economia 2026 a Robert Hall e Michael Woodford

(LaPresse) L’Accademia Reale Svedese delle Scienze ha annunciato l’assegnazione del Premio Nobel 2026 per l’Economia agli statunitensi Robert E. Hall e Michael Woodford. La motivazione risiede nei loro lavori relativi “ai fondamenti microeconomici della stabilizzazione macroeconomica”. Hall è affiliato alla Stanford University in California, mentre Woodford è affiliato alla Columbia University di New York. “Il lavoro dei vincitori ci ha fornito una solida base teorica per i modelli che ora vengono utilizzati dalle banche centrali e dai governi di tutto il mondo”, ha dichiarato John Hassler, presidente del Comitato per il Premio per le Scienze Economiche, aggiungendo che “grazie a questi modelli, siamo meglio attrezzati per affrontare gli shock economici, come le crisi energetiche o i repentini cambiamenti nei consumi delle famiglie”.