A 'Domenica In' Leonardo e Kean, sopravvissuti al rogo di Crans-Montana

“Fino alla mezzanotte ci siamo divertiti, abbiamo sbocciato e ci siamo divertiti anche dopo, fino a che non è successa quella cosa. Devo dire che, togliendo il fatto, è stata la vacanza più bella che abbia mai fatto”. Sono le parole di Kean Talingdan, ospite di Mara Venier a ‘Domenica In’, su Rai1, domenica 11 ottobre, in studio insieme al suo amico Leonardo Bove. I due ragazzi sono tra i giovanissimi sopravvissuti alla tragedia di Capodanno a Crans-Montana. «Comunque è andata è stata una vacanza indimenticabile e bellissima, anche se è successo quello che è successo quei tre giorni lì ci siamo divertiti tantissimo» ha ribadito Leonardo. Nell’intervista, in cui sono stati ripercorsi gli attimi di quella drammatica sera in cui hanno perso la vita 41 persone e i lunghi mesi di cure che ne sono seguiti, c’è stato spazio anche per una richiesta da parte dei ragazzi. “Quello che è avvenuto si sa già perché è venuto fuori ma è ciò che c’è dietro che non si sa ancora del tutto, cosa ci sia dietro a questo locale e anche ad altri locali… bisogna scoprire la verità, perché è ciò che vogliamo sapere noi ragazzi che siamo stati lì dentro, tutti i nostri familiari e anche il nostro Stato, perché tantissime persone ci sono vicine”, ha detto Leonardo.