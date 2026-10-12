Cinema, Robert Pattinson presenta 'Primetime': "Penso che Chris Hansen sia affascinante"

(LaPresse) – Robert Pattinson ha presentato al London Film Festival ‘Primetime’, il suo film sul conduttore di ‘To Catch a Predator’, Chris Hansen. Il film, presentato in anteprima a Venezia all’inizio di quest’anno, è una trasposizione cinematografica del popolare programma di NBC ‘Dateline’ e della controversa operazione sotto copertura che portò alla sua cancellazione nel 2008. Due anni dopo il suo debutto nel 2006, il programma registrava una media di circa sette milioni di spettatori a episodio e il conduttore Hansen era una celebrità a tutti gli effetti. “Penso che sia una persona affascinante”, ha spiegato Pattinson, che è anche produttore esecutivo del film. “In realtà sembra molto equilibrato e ripete sempre di avere una visione lucida delle cose, ed è proprio questo che mi ha incuriosito, perché mi chiedo sempre: se una persona è sempre così composta davanti alle telecamere, com’è quando non è ripresa?”. ‘Primetime’ è diretto da Lance Oppenheim.