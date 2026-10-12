Ucraina, raid russi su Kharkiv: 12 feriti un edificio in fiamme

(LaPresse) – Dodici persone, tra cui un bambino, sono rimaste ferite dopo diversi raid di droni russi nel quartiere di Kyivskyi a Kharkiv. Gli attacchi hanno distrutto i piani superiori di un edificio residenziale di nove piani e provocato un incendio. I vigili del fuoco si sono subito messi al lavoro per spegnerlo. Le autorità locali hanno inoltre dichiarato che i droni russi hanno colpito un’azienda civile, un complesso sportivo, un’abitazione privata e un edificio residenziale di 12 piani.