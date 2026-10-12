Motor Show Parigi, presentata la nuova Citroen 2CV: iconica ed elettrica

(LaPresse) La rinascita di un classico del design. Citroën è pronta a lanciare sul mercato il nuovo modello della mitica 2CV, letteralmente “due cavalli”, l’iconica auto prodotta dalla Casa del Double Chevron dal 1948 al 1990. Il prototipo è stato presentato in anteprima al Salone dell’automobile di Parigi. Il concept completamente elettrico reinterpreta la 2CV originale con un design minimalista, interni spaziosi e uno stile ispirato ai vecchi modelli. Con una lunghezza di 3,76 metri, Citroën afferma di voler combinare la semplicità e l’accessibilità del modello originale con la moderna tecnologia elettrica. Secondo Citroën, l’auto, che sarà prodotta in Europa, avrà un prezzo di partenza di circa 15.000 euro.