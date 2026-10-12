Milano, La Russa: "Primarie per candidato non sarebbe un dramma"

(LaPresse) “La questione del candidato sindaco di Milano per il Centrodestra si risolve “con là sintesi che è la tradizione del Centrodestra. Non abbiamo mai avuto difficoltà a trovare un punto di convergenza, senza bisogno di scimmiottare la sinistra. Se dovessero esserci le primarie non sarebbe un dramma. Con le primarie o senza primarie troveremo una via di coesione. Sbaglia solo chi dovesse dire, e facciamo finta che non l’abbia detto nessuno, ‘O così o pomì’, ‘se ci piace così bene altrimenti andate da soli”. Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine dell’Assemblea generale di Assolombarda. I nomi in campo “sono tutti e tre ottimi candidati” e alla domanda se sarà necessario individuare un quarto nome, risponde: “Non credo ci sarà necessità di un nuovo nome. La rosa è questa, da parte mia non ho necessità di avanzare nuovi nomi. Poi, tutto è possibile”, ha aggiunto La Russa.