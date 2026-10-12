Accesso Archivi

Accesso Archivi

lunedì 12 ottobre 2026

Ultima ora

Milano, La Russa: "Primarie per candidato non sarebbe un dramma"

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti preferite

(LaPresse) “La questione del candidato sindaco di Milano per il Centrodestra si risolve “con là sintesi che è la tradizione del Centrodestra. Non abbiamo mai avuto difficoltà a trovare un punto di convergenza, senza bisogno di scimmiottare la sinistra. Se dovessero esserci le primarie non sarebbe un dramma. Con le primarie o senza primarie troveremo una via di coesione. Sbaglia solo chi dovesse dire, e facciamo finta che non l’abbia detto nessuno, ‘O così o pomì’, ‘se ci piace così bene altrimenti andate da soli”. Lo ha detto il Presidente del Senato Ignazio La Russa, a margine dell’Assemblea generale di Assolombarda. I nomi in campo “sono tutti e tre ottimi candidati” e alla domanda se sarà necessario individuare un quarto nome, risponde: “Non credo ci sarà necessità di un nuovo nome. La rosa è questa, da parte mia non ho necessità di avanzare nuovi nomi. Poi, tutto è possibile”, ha aggiunto La Russa.