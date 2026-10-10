Usa, Trump: "Pena di morte per l'autore della strage di Fort Hood è assolutamente appropriata"

(LaPresse) – Donald Trump ha dichiarato ai giornalisti, davanti alla Casa Bianca, di essere favorevole alla fucilazione di Nidal Malik Hasan, l’ex psichiatra dell’esercito statunitense condannato per la strage di Fort Hood, in Texas, nel 2009, in cui furono uccise 13 persone. L’esecuzione di Hasan, prevista per il 3 dicembre, dovrebbe avvenire mediante fucilazione. Il Pentagono ha annunciato che l’operazione sarà trasmessa in diretta streaming. Si tratterebbe della prima esecuzione militare negli Stati Uniti dal 1961. “Non mi importa come morirà, purché muoia. E ritengo che la pena di morte sia un modo più che dignitoso di morire per lui”, ha dichiarato Trump, in partenza per Syracuse, nello Stato di New York, per un evento politico.