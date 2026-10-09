Usa, il Pentagono annuncia l’esecuzione in streaming di Nidal Malik Hasan. Hegseth: “Tutti devono vederla”

Il Pentagono ha annunciato che l’esecuzione mediante fucilazione di Nidal Malik Hasan, autore della strage di Fort Hood nel 2009, in Texas, sarà trasmessa in diretta streaming. La data fissata per l’esecuzione è il 3 dicembre.

Hegseth: “Sarà fucilato da un plotone di soldati”

A parlare della fucilazione è stato il segretario alla Difesa statunitense Pete Hegseth, intervenuto mercoledì sull’emittente televisiva conservatrice Real America’s Voice News. Il segretario alla Difesa ha confermato che l’esecuzione di Hasan avverrà a Fort Hood e ha dichiarato: “Sarà fucilato da un plotone di soldati, come è giusto che sia. Faremo in modo che le persone possano vederla, perché la gente deve capire che azioni di questo tipo comportano conseguenze molto gravi”. L’annuncio del Pentagono segue la decisione del presidente Donald Trump, che il 6 ottobre aveva approvato l’esecuzione. Le forze armate statunitensi non eseguono una condanna a morte dal 1961.

Nidal Malik Hasan (Dipartimento dello sceriffo della contea di Bell via AP, File)

La strage di Fort Hood nel 2009

Hasan, psichiatra dell’esercito, entrò in un edificio sanitario della base militare, dove i soldati si sottoponevano a visite mediche. Dopo aver gridato “Allah Akbar”, espressione araba che significa “Dio è grande”, aprì il fuoco con una pistola dotata di puntatore laser. Il bilancio fu di 13 morti e più di 30 feriti. Durante il processo, Hasan sostenne che il suo gesto mirava a impedire ai soldati statunitensi di recarsi in Afghanistan e uccidere i suoi correligionari musulmani. Non tentò praticamente alcuna difesa e disse ai giurati che le prove avrebbero confermato la sua responsabilità nella sparatoria. L’imputato si descrisse come un soldato che aveva “cambiato schieramento”.