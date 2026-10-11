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domenica 11 ottobre 2026

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Papa Leone XIV all'Angelus: "Nei prossimi giorni mi opererò per nodulo al polmone"

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Papa Leone XIV nei prossimi giorni sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Lo ha annunciato questa mattina durante l’Angelus. “Carissimi – ha detto Prevost – di recente, durante alcuni controlli i medici, mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e bene localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni. Vi ringrazio per la vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera”. Il Ponetefice sarà operato all’ospedale Gemelli di Roma. “Posso precisare che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e che il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”, ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.