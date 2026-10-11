Papa Leone XIV all'Angelus: "Nei prossimi giorni mi opererò per nodulo al polmone"

Papa Leone XIV nei prossimi giorni sarà operato per rimuovere un nodulo al polmone. Lo ha annunciato questa mattina durante l’Angelus. “Carissimi – ha detto Prevost – di recente, durante alcuni controlli i medici, mi hanno trovato un nodulo circoscritto al polmone. È stato individuato in una fase molto iniziale e bene localizzato. I medici ritengono opportuno intervenire e allora, seguendo i loro consigli, ho deciso di operarmi per toglierlo. L’intervento è già programmato per i prossimi giorni. Vi ringrazio per la vicinanza spirituale e mi affido alla vostra preghiera”. Il Ponetefice sarà operato all’ospedale Gemelli di Roma. “Posso precisare che l’intervento è previsto per i primi giorni della prossima settimana e che il tempo previsto per il ricovero post operatorio è di circa una settimana”, ha detto il direttore della sala stampa della Santa Sede, Matteo Bruni.