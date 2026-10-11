Attacco Riad, il premier pakistano: "Solidarietà all'Arabia Saudita"

Il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif ha condannato con forza l’attacco sferrato dagli Houthi contro l’aeroporto di Riad in Arabia Saudita, definendo l’aggressione profondamente deplorevole e ingiustificabile. Facendo riferimento agli accordi bilaterali e trilaterali in materia di difesa del Pakistan, Sharif ha ribadito la posizione di Islamabad secondo cui non vi può essere alcuna giustificazione per le azioni degli Houthi contro il Regno. “Mentre preghiamo Allah Onnipotente affinché questa questione trovi una soluzione pacifica, il Pakistan ribadisce la sua piena solidarietà con i fratelli e le sorelle sauditi e promette il proprio pieno sostegno e la propria piena cooperazione sotto ogni aspetto”, ha affermato il premier.