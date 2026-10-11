Emma Bonino, +Europa srotola una sua grande immagine dal balcone della sede a un mese dalla scomparsa

Una grande immagine stilizzata di Emma Bonino con la scritta “Con Emma per gli Stati Uniti d’Europa”: è lo striscione srotolato da militanti e dirigenti di +Europa dal balcone della sede del partito a Roma in via Nazionale a un mese dalla scomparsa della leader, avvenuta lo scorso 11 settembre. “Oggi è un mese esatto che Emma ci ha lasciati”, ha ricordato il segretario di +Europa, Riccardo Magi, che ha srotolato l’immagine insieme a Carla Taibi, Tesoriera di +Europa e storica assistente di Bonino. “Avevamo detto che avremmo continuato a ricordarla parlandone al futuro: così facciamo prendendo l’obiettivo politico più ambizioso e importante per il nostro tempo: gli Stati Uniti d’Europa, il federalismo europeo. Oggi – ha aggiunto Magi – la salvezza delle democrazie dipende dall’avanzata dell’integrazione europea. Non possiamo affrontare le grandi questioni del nostro tempo, dalla difesa alla sicurezza, al cambiamento climatico, alla tutela stessa delle democrazie, se non costruendo un’Europa autenticamente federale. Questo – ha concluso Magi – è l’architrave del nostro programma l’impegno strategico più importante di più Europa in vista delle prossime elezioni”.