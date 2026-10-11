Gaza, gli abitanti tornano nelle loro case dopo il raid israeliano a Deir Al-Balah

Domenica mattina gli abitanti di Deir Al-Balah, nel centro di Gaza sono tornati sul posto per valutare i danni causati dagli attacchi israeliani alle loro abitazioni, dalle quali erano stati avvertiti di evacuare il giorno prima dall’Idf. Bassam Abed, un residente che ha perso la casa nell’attacco, ha affermato che almeno 10 abitazioni, in cui vivevano circa 300 famiglie, sono state ridotte in macerie dall’attacco israeliano. L’esercito israeliano ha dichiarato che i raid hanno colpito le infrastrutture dei militanti dei gruppi armati palestinesi.