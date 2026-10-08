Premio Nobel per la Pace, Trump: "Lo merito, ho risolto otto guerre"

(LaPresse) Donald Trump ha dichiarato nelle scorse ore di meritare il Premio Nobel per la pace più di qualsiasi altra persona al mondo. Nel corso di una conferenza stampa alla Casa Bianca, il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato ai giornalisti che il fatto di non aver ricevuto il Premio Nobel per la Pace nel 2025 rappresenta un “grande discredito” per il premio. Prima dell’annuncio del vincitore del Premio Nobel per la Pace di quest’anno, Trump aveva affermato di meritare il premio da parte del Comitato norvegese per il Nobel lo scorso anno, ma che “hanno la reputazione di non assegnarlo a persone come me”. Trump, che quest’anno ha lanciato una guerra in Iran, ha elencato i suoi successi che, a suo dire, lo qualificavano per il Nobel. Trump, che quest’anno ha lanciato una guerra in Iran, ha elencato i suoi successi che, a suo dire, lo qualificavano per il Nobel. Ha anche ricordato che la vincitrice del 2025, la venezuelana María Corina Machado, gli ha consegnato il premio. “Che lo vinca o no, ho fatto molto di più”, ha detto Trump. “E penso che sarebbe un grande discredito per loro” se non venisse riconosciuto.