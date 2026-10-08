Nobel per la Letteratura ad Anne Carson, l'annuncio a Stoccolma

(LaPresse) La poetessa e saggista canadese Anne Carson ha vinto il Premio Nobel per la Letteratura “per la sua opera audace e creativa che, in un dialogo giocoso con la tradizione classica, ha dato vita a nuove forme per la letteratura contemporanea”. Ad annunciarlo è stata Ingrid Carlberg, segretaria permanente dell’Accademia Svedese, che ha riferito che l’autrice si trovava in Islanda “ad ascoltare il vento” quando l’Accademia l’ha contattata per comunicarle la vittoria.

Carson, 76 anni, nata a Toronto, attinge a temi e storie della letteratura greca e romana antica per opere che spesso fondono elementi di poesia, saggistica e narrativa.

Tra i suoi libri figurano “Eros the Bittersweet”, il romanzo in versi “Autobiography of Red”, la raccolta “Men in the Off Hours” e “Norma Jeane Baker of Troy”, che mette a confronto Marilyn Monroe ed Elena di Troia.