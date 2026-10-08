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giovedì 8 ottobre 2026

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"Meloni ciociara", bufera per le parole del consigliere comunale di Pontedera

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(LaPresse) Polemica dopo le parole del consigliere comunale del Pd a Pontedera, Floriano Della Bella, che nella seduta del consiglio comunale dello scorso 30 settembre ha apostrofato la premier Giorgia Meloni con il termine “ciociara”. La presidente del Consiglio, tramite i suoi canali social, ha replicato al diretto interessato: “Un signore del Partito democratico, tal Floriano Della Bella, ha detto in una seduta del Consiglio comunale di Pontedera che la Meloni è una ‘ciociara, nella maniera più dispregiativa’. E per questo è stato richiamato dal Presidente dell’Aula, altro esponente del Pd, che aggiunge: ‘Per favore, usi termini consoni al suo ruolo’. Quindi, per questi signori, essere ‘ciociari’ è una vergogna e se lo dici a qualcuno equivale ad insultarlo. Non solo: è addirittura un termine che non va pronunciato in un luogo istituzionale”, ha detto la premier. “Mi spiace per loro, ma io non la penso così. E sono orgogliosa di essere definita ciociara. Perché la Ciociaria è uno dei territori più belli, antichi e straordinari della nostra Italia. Terra di Papi e condottieri, di Santi e artisti, di letterati e poeti”. Non ha tardato ad arrivare la replica del sindaco di Pontedera, Matteo Franconi, che ha spiegato: “Il consigliere Della Bella, nella concitazione di una accesa discussione, per mero errore (poi ammesso) l’ha apostrofata con il termine ‘ciociara’ mentre voleva dire ‘caciarona’; certo non un complimento né un termine da diplomazia bizantina ma niente a che vedere con giudizi negativi sulla ciociaria che, voglio rassicurarla, per me, per il consigliere Della Bella e per Pontedera tutta è, come lei dice, uno dei territori più belli, antichi e straordinari della nostra Italia”, ha scritto su Facebook.