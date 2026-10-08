Francia, la protesta degli studenti alla Bastiglia: scontri con la polizia

In Francia non accenna a placarsi la protesta degli studenti, che anche oggi sono scesi in piazza per far sentire le loro voci. A Parigi alcuni ragazzi hanno barricato un liceo nella zona nord-orientale della città con dei bidoni della spazzatura; la polizia in tenuta antisommossa è intervenuta con i gas lacrimogeni.

Gli studenti in protesta si sono radunati anche a Place de la Bastille: qui si sono verificati veri e propri scontri tra i manifestanti e la polizia, che ha caricato la folla.