Campi Flegrei, il documento dei manifestanti per il Governo viene consegnato da chi ha perso la casa dopo il sisma

“E’ stata un’emozione rappresentare la mia città. Ho consegnato il documento al Capo di Gabinetto del ministro Musumeci. Tra dieci giorni sapremo tutto”. Sono le parole di Antonio, che ha perso la casa in seguito alla scossa di terremoto dello scorso 31 luglio ai Campi Flegrei. L’uomo ha consegnato il documento dei manifestanti indirizzato al governo accompagnato dal sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. “L’obiettivo della nostra comunità è stato raggiunto. I comitati hanno consegnato il documento contenente i punti da inserire nel decreto ‘Campi Flegrei’. Lo abbiamo fatto in una maniera che fa onore a tutta la cittadinanza”, ha affermato il primo cittadino puteolano.