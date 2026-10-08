Campi flegrei, mille in corteo a Roma: "Subito misure per gli sfollati e messa in sicurezza del territorio"

(Roma) – Sono arrivati in piazza Santi Apostoli, a Roma, i manifestanti che questa mattina hanno partecipato al corteo promosso dai comitati dei cittadini dei Campi Flegrei per chiedere risposte sulla gestione dell’emergenza bradisismica e sul futuro degli sfollati. Dai comuni flegrei sono partiti all’alba 13 bus, circa un migliaio le persone che hanno preso parte al corteo partito dal Colosseo e giunto a piazza Santi Apostoli. Tra questi anche i sindaci di Pozzuoli, Luigi Manzoni, di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, di Monte di Procida, Salvatore Scotto di Santolo, e di Quarto, Antonio Sabino. In testa al corteo uno striscione con la scritta “Campi Flegrei uniti nella lotta”, poi cartelli con richieste di soluzioni per gli sfollati, il superamento del contributo di autonoma sistemazione (Cas) e il no alla delocalizzazione forzata. “Una manifestazione pacifica e propositiva ha portato la voce dei Campi Flegrei fino a Roma”, dichiara il sindaco di Pozzuoli Luigi Manzoni. “Abbiamo chiesto al governo di riceverci e siamo in attesa, la tensione e la rabbia degli sfollati sta salendo. Lo abbiamo detto più volte – aggiunge – non c’è più tempo per aspettare. Ci auguriamo che il governo voglia incontrarci, per dare risposte non a noi sindaci ma alle migliaia di persone il cui futuro è ancora sospeso”.