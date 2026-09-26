Papa Leone XIV scherza sul baseball: "Io responsabile del miracolo dei White Sox ai playoff? No comment"

Papa Leone XIV è un tifoso di lunga data dei Chicago White Sox, ma sa bene di dover evitare di lasciarsi coinvolgere troppo nelle rivalità sportive. Il Pontefice ha usato molta cautela quando gli è stato chiesto se avesse contribuito con un miracolo all’improbabile ritorno della squadra ai playoff, avvenuto giovedì durante il volo verso la Francia. Ha sorriso e ha risposto: “No comment”. Tuttavia, ha anche espresso chiaramente il suo entusiasmo aggiungendo: “A Chicago accadono grandi cose”. La risposta diplomatica del Papa riflette la consapevolezza delle possibili insidie legate al mostrare preferenze. A giugno aveva dichiarato che “il Papa è per tutte le squadre”, ma aveva irritato i tifosi del Barcellona ammettendo di fare il tifo per il Real Madrid. Il club blanco aveva condiviso con orgoglio quell’episodio, scatenando sui social il dibattito sull’essere “la squadra di Dio”.