Fentanyl, il prefetto di Roma: "Nessuna traccia di questa sostanza ma l'attenzione è alta"

“Da tutti i sequestri che abbiamo fatto, sia in importanti operazioni complesse sia su strada, non abbiamo mai rilevato tracce di Fentanyl ma questo non significa che non bisogna tenere alta l’attenzione al massimo”. Lo ha detto il prefetto di Roma, Lamberto Giannini, a margine dell’evento “Il villaggio della legalità” a Roma. “In altri Paesi questo stupefacente è diffuso e c’è grande preoccupazione”, ha spiegato Giannini, ricordando che il recente furto della sostanza avvenuto in ambito sanitario “è stato molto grave”. Il prefetto ha poi commentato i video circolati in rete che mostrerebbero gli effetti del Fentanyl su alcune persone a Roma: “A prescindere dall’autenticità, purtroppo sono tante le sostanze stupefacenti che hanno effetti simili. Il problema però esiste: non averlo ancora trovato non significa che un domani non si tenterà di introdurlo. Ci vuole attenzione massima per intercettare, anche con attività investigativa, eventuali cambiamenti sul territorio”.