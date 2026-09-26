Confimprese Italia, Bellucci: "Governo grato a micro e Pmi che esaltano talento italiano"

“Trent’anni di Confimprese Italia non sono soltanto un traguardo, ma sono una storia fatta di impegno, di tradizioni, di dedizione. Il governo è molto grato alle micro, piccole e medie imprese, perché esaltano il talento italiano”. Così la viceministra per il Lavoro e per le Politiche sociali Maria Teresa Bellucci, a margine del suo intervento in occasione del congresso per il trentennale di Confimprese Italia in corso a Fiuggi. Bellucci sottolinea il lavoro fatto dal governo in questo settore, dove ha “messo al centro il lavoro” e “le micro, piccole e medie imprese rappresentano l’ossatura dell’impresa italiana”. Per questo motivo sono stati messi a disposizione “aiuti e contributi”, ad esempio per “l’assunzione dei lavoratori”, “ma anche con una particolare attenzione alla questione della sfida delle competenze”. In questo senso, “l’ultimo fondo ‘nuove competenze’ ha destinato oltre un miliardo di euro in totale”, illustra Bellucci, che specifica come in particolare il bando di quest’anno “ha una specifica attenzione per le micro, piccole e medie imprese, dando fiducia alla costruzione di filiere, filiere di distretto”, così da poter creare cooperazione tra imprese della stessa filiera produttiva. “Se vogliamo essere competitivi a livello europeo e globale, dobbiamo coagulare le migliori energie e sostenerle con aiuti come quelli del fondo ‘nuove competenze’, che fanno sì che l’innovazione tecnologica e l’efficientamento energetico siano veramente messe a servizio del talento italiano”, conclude Bellucci.