Confimprese Italia, Baldassarre: "Mettere la persona al centro come diceva Giovanni Paolo II"

“Felice di essere qui oggi per questo trentennale con Confimprese Italia, che è stata per tanti anni al fianco delle imprese, in momenti buoni come anche nelle difficoltà. Questo vuol dire che ha capito cosa significa mettere al centro la persona. Papa Giovanni Paolo II diceva che le aziende non sono soltanto società di capitali, ma società di persone. Ecco, io credo che Confimprese Italia faccia proprio questo, aiutare le persone vuol dire aiutare le famiglie, aiutare le imprese e contribuire fattivamente all’economia del nostro paese”. Così l’assessore alle Pari opportunità, alle politiche giovanili e alla famiglia della Regione Lazio, Simona Renata Baldassarre, a margine del suo intervento in occasione del congresso per il trentennale di Confimprese Italia a Fiuggi. Proprio sul rapporto su imprese e famiglie si concentra Baldassarre, sottolineando come “è stata approvata in giunta la proposta di legge regionale sulla famiglia, la natalità e la crescita demografica”, un traguardo “molto importante, perché è dal 2001 che non si parlava di legge sulla famiglia”. “Le famiglie ritornano quindi al centro”, rivendica Baldassarre, che ribadisce come “sostenere le famiglie vuol dire sostenere la natalità”.