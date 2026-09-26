Cina, la spettacolare onda di marea sul fiume Qiantang: migliaia di turisti a bocca aperta

Migliaia di turisti a bocca aperta a Haining City, in Cina, per l’onda di marea sul fiume Qiantang, entrata nel suo periodo di massima visibilità. Sede della più grande marea di marea del mondo, un fenomeno naturale causato dall’attrazione gravitazionale della Luna, il fiume presenta quattro tipi comuni di fenomeno: marea incrociata, marea a linea singola, marea di riflusso e marea a squama di pesce.
L’onda di marea raggiunge il suo apice tra il 15° e il 18° giorno dell’ottavo mese del calendario lunare cinese.