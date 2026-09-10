Svizzera, grave incidente di un bus turistico: ci sono morti e feriti

Diverse squadre di soccorso sono state mobilitate in Svizzera a seguito del grave incidente di un bus turistico avvenuto tra Zernez e Susch, nel Canton Grigioni, in cui secondo quanto riferito dalla polizia locale sono morte diverse persone e diverse altre sono rimaste ferite. La testata Blick riporta che la polizia le ha riferito che il pullman, che trasportava turisti, si è scontrato con un ostacolo. Sempre secondo Blick, il bus coinvolto apparterrebbe a un tour operator olandese. La strada è stata completamente chiusa. Oltre agli elicotteri, sono state mobilitate diverse ambulanze e un nutrito contingente di soccorritori.